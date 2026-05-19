A Marina di Ragusa tornerà attivo il servizio di sosta a pagamento nelle aree del Lungomare Andrea Doria e di Piazza Rabito. Secondo quanto comunicato dal Comune di Ragusa, il servizio sarà operativo dal 1° giugno al 30 settembre 2026 tutti i giorni dalle 9 alle 24.
La nuova regolamentazione interesserà le aree del Lungomare Andrea Doria già coinvolte negli anni precedenti e, per la prima volta, anche la parte bassa di Piazza Rabito, all’esterno dell’area destinata al mercato.
Il provvedimento riguarda una delle zone più frequentate della fascia costiera ragusana durante il periodo estivo. La sosta a pagamento sarà attiva per tutta la giornata, compresa la fascia serale.
Secondo quanto reso noto, le tariffe previste saranno di 0,75 euro per 30 minuti e di 1,50 euro per un’ora di parcheggio.
Prevista anche la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile. Il costo fissato dal Comune è di 70 euro.
L’ampliamento del servizio coinvolge Piazza Rabito, inserita come nuova area di sosta regolamentata. La parte interessata sarà quella esterna allo spazio destinato al mercato cittadino.
Il Lungomare Andrea Doria continuerà invece a seguire l’organizzazione adottata nelle precedenti stagioni estive, con le stesse aree già soggette a pagamento negli anni passati.
La fascia oraria unica dalle 9 alle 24 sarà valida per tutti i giorni della settimana per l’intera durata del servizio, fino al termine del mese di settembre.
Non sono state comunicate ulteriori modifiche alla viabilità o nuove disposizioni relative ai parcheggi residenti.
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