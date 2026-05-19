Nuove disposizioni sul conferimento dei rifiuti a Ragusa, annunciate dal sindaco Peppe Cassì attraverso un post su Facebook che anticipa aggiornamenti al regolamento comunale e al nuovo appalto. Le misure riguardano raccolta, controlli e gestione dei mastelli.
Secondo quanto comunicato dal sindaco, le modifiche puntano a una gestione più ordinata del servizio e a un maggiore controllo del decoro urbano.
Ecco nel dettaglio le novità annunciate dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, del nuovo regolamento sul conferimento dei rifiuti e di alcune azioni previste nel nuovo appalto:
- Dopo i mercati gli esercenti dovranno raccogliere i rifiuti nelle proprie aree e conferirli nei contenitori appositamente posizionati dalla ditta incaricata.
- I mastelli domiciliari potranno essere esposti solamente il giorno prima della raccolta.
- Sarà sanzionato l’utilizzo improprio dei piccoli cestini stradali pubblici, destinati esclusivamente ai piccoli rifiuti dell’utenza pedonale e non all’abbandono di sacchi pieni di immondizia.
- Introduzione di CCR mobili in diverse zone della città sulla base di un calendario.
- La pulizia dei mastelli carrellati sarà a carico di condomini e commercianti.
- Alle attività commerciali verrà richiesto di mantenere pulita un’area di dieci metri attorno alla propria sede.
- I contenitori condominiali andranno collocati all’interno della proprietà privata. Qualora sussistano comprovati impedimenti, potranno essere posizionati all’esterno ma utilizzando appositi copri-mastello, necessari a garantire il corretto posizionamento, a disincentivare gli abbandoni abusivi da parte di terzi e a tutelare il decoro nell’interesse degli stessi condomini.
- Nuova campagna informativa e consegna fisica dei mastelli casa per casa: sarà un ulteriore momento per fare divulgazione ma anche per censire i numeri civici, contrastando attivamente l’abbandono in strada.
- Le sanzioni non avranno un intento punitivo ma fungeranno da deterrente. Ci saranno dei preavvisi: in caso di primo errato conferimento, il rifiuto non verrà ritirato e sarà segnalato l’errore, permettendo all’utente di mettersi in regola ed evitare la sanzione esponendo nuovamente il rifiuto in modo corretto.
“L’obiettivo che ci poniamo a regime, in sinergia con il nuovo capitolato d’appalto, – conclude il sindaco di Ragusa – è l’introduzione della tariffazione puntuale: un sistema equo che farà pagare l’utente in funzione della quantità di indifferenziato effettivamente prodotto, andando così a premiare in bolletta chi differenzia bene”.
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