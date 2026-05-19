Gli accrediti dell’Assegno unico e universale relativi a maggio 2026 vengono erogati dall’INPS tra il 20 e il 21 maggio per i nuclei familiari con posizione regolare e senza modifiche recenti. Le nuove domande e i casi con DSU aggiornata rientrano invece nelle lavorazioni di fine mese. Centrale anche la scadenza del 30 giugno 2026, che consente il ricalcolo degli importi e il riconoscimento degli arretrati.

Il sostegno economico continua a rappresentare una delle principali misure per le famiglie con figli a carico, con importi variabili in base all’ISEE e alla composizione del nucleo.

Per maggio, il calendario segue una distinzione operativa già adottata nei mesi precedenti: una finestra centrale per le posizioni consolidate e una fase successiva dedicata alle pratiche che richiedono verifiche.

Le somme vengono accreditate direttamente sul conto indicato nella domanda e calcolate in base a ISEE, numero dei figli e presenza di eventuali condizioni di disabilità.

Nuove domande e controlli sulla DSU

Situazione diversa per chi ha presentato una nuova richiesta o ha aggiornato la Dichiarazione Sostitutiva Unica. In questi casi l’INPS deve completare le verifiche sui dati trasmessi prima di procedere al pagamento.

Gli accrediti arrivano generalmente entro la fine del mese, una volta concluso il ricalcolo dell’importo spettante. Questo spiega lo scostamento temporale rispetto alla finestra del 20-21 maggio.

Il sistema distingue tra pratiche “stabili” e pratiche in istruttoria. Le prime seguono il calendario ordinario, le seconde dipendono dai tempi tecnici di elaborazione.

ISEE 2026 e soglia del 30 giugno

Il valore dell’ISEE continua a determinare l’importo dell’Assegno unico. In assenza di DSU aggiornata, viene riconosciuta la quota minima prevista dalla normativa.

Per il 2026 l’importo base è pari a circa 58,30 euro mensili per ciascun figlio minorenne in assenza di ISEE valido. Una cifra che resta invariata fino alla presentazione della documentazione aggiornata.

Il passaggio decisivo è fissato al 30 giugno 2026. Entro questa data è possibile presentare o aggiornare la DSU e ottenere il ricalcolo con decorrenza da marzo, compresi gli arretrati.

Dopo tale scadenza, l’adeguamento produce effetti solo sui mesi successivi, senza recupero delle somme già maturate.

Secondo le indicazioni operative dell’INPS, la misura mantiene natura universale: il diritto non viene meno, ma cambia il livello dell’importo riconosciuto.

Come presentare la DSU

La Dichiarazione Sostitutiva Unica può essere trasmessa attraverso il portale dell’INPS, utilizzando credenziali SPID, Carta d’Identità Elettronica o CNS. È disponibile anche la modalità precompilata, che riduce i tempi di inserimento dei dati.

In alternativa, resta attivo il canale dei CAF, utilizzato da molte famiglie per la gestione della documentazione e per il controllo dei dati reddituali.

Una volta acquisita la DSU, l’INPS procede all’aggiornamento dell’ISEE e al ricalcolo dell’importo dell’Assegno unico. Eventuali differenze vengono riconosciute anche sotto forma di arretrati, se rientrano nei tempi previsti dalla normativa.

Impatto operativo sulle famiglie

La distinzione tra pagamenti ordinari e lavorazioni di fine mese incide sulla tempistica degli accrediti, ma non sul diritto alla prestazione. Le famiglie possono verificare lo stato della domanda direttamente nell’area personale INPS o tramite app dedicata.

Il calendario di maggio conferma quindi una struttura a doppio binario: erogazione centrale per le posizioni regolari e gestione differita per le pratiche aggiornate.