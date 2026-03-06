Ragusa – Si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova postazione con defibrillatore donata alla città di Ragusa dall’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO). L’evento ha avuto luogo davanti alla sede del Centro polifunzionale di via Colajanni, dove ha sede anche la protezione civile comunale.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sinergia con l’Amministrazione Comunale, che ha ufficialmente approvato l’accettazione della donazione dei due defibrillatori da parte dell’Associazione. La donazione nasce dalla volontà dell’AVO di manifestare riconoscenza verso i numerosi cittadini ragusani iscritti al sodalizio, contribuendo al contempo a dotare la città di strumenti essenziali per la sicurezza cardio-vascolare.

Come richiesto dall’associazione, i dispositivi saranno posizionati in luoghi a elevata affluenza, inclusi uffici pubblici e centri di aggregazione, per garantire la massima utilità alla collettività. L’Amministrazione Comunale ha espresso il proprio sentito ringraziamento all’AVO, sottolineando come questo gesto contribuisca a rendere Ragusa una città sempre più attenta alla salute e alla prevenzione.

L’inaugurazione della postazione è avvenuta in concomitanza con l’apertura del ciclo di incontri denominato “Ragusa città sicura”, curato proprio dall’AVO.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali e rappresentanti del mondo sanitario: Rina Tardino (Presidente AVO) e il dr. Giovanni Noto (Direttore UOC Pronto Soccorso del “Giovanni Paolo II”).

Sono intervenuti Francesco Colombo (Presidente FederAvo) e Cetty Moscatt (Presidente AVO Sicilia).

Hanno porto i saluti Istituzionali la d.ssa Rossella La Terra (Vice Prefetto aggiunto), Giovanni Iacono (Assessore alla sanità e politiche della salute del Comune di Ragusa), Maria Rita Schembari (Presidente del Libero Consorzio), Giuseppe Drago (Direttore Generale ASP) e Sara Lanza (Direttore Sanitario ASP).