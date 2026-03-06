Ragusa – Nel mese di febbraio, la Questura di Ragusa, in sinergia con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza con il coordinamento del Sig. Prefetto, oltre all’ordinaria attività di controllo del territorio ha organizzato e attuato specifiche straordinarie attività volte:
- al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti;
- ed al contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina.
Con l’ausilio di personale tecnico dell’Enel e del Comando di Polizia Municipale di Ragusa, venivano sottoposti a controlli gruppi di edifici nei centri storici, per verificarne la corretta destinazione d’uso e l’effettiva presenza degli aventi diritto, la regolarità dei contratti di locazione e delle utenze ad essi collegati.
L’impiego complessivo di 170 operatori ha permesso il seguente risultato:
- N. 49 posti di controllo
- n. 1180 persone identificate
- n. 612 veicoli
- n. 35 infrazioni al Codice della Strada
- n. 21 stranieri espulsi di cui n. 8 accompagnati nei Centri di permanenza per rimpatri
- n. 15 esercizi pubblici controllati
Inoltre, hanno collaborato ai controlli nei locali pubblici i Vigili del Fuoco, l’ispettorato del lavoro e l’A.S.P. di Ragusa al fine di verificare il possesso delle caratteristiche tecniche e delle autorizzazioni. Anche per il mese di marzo verranno organizzati analoghi servizi.
