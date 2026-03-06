Ragusa – Il Comune di Ragusa aderisce ufficialmente alla campagna nazionale “Contro la violenza sulle donne – Mai bandiera bianca”, promossa da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere visibile e costante l’impegno delle amministrazioni locali nel contrasto alla violenza contro le donne, attraverso azioni di sensibilizzazione, prevenzione e promozione della cultura del rispetto e della parità di genere.

“Simbolo della campagna è la bandiera rosso-arancione, colore associato all’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite dedicato alla parità di genere – afferma il sindaco, Peppe Cassì – che verrà esposta in Sala Giunta, come espressione della responsabilità che in primis chi amministra ha di favorire ogni forma di educazione e di rispetto verso le donne. Con il coinvolgimento di scuole, associazioni e cittadinanza, e la fondamentale collaborazione attiva con le Consulte Comunali – Consulta Femminile, Consulta Giovanile e Consulta per le Disabilità – dobbiamo tutti insieme diffondere un messaggio chiaro: contro la violenza sulle donne non ci può essere resa.

Invito quindi fin da ora i cittadini a partecipare alle iniziative che saranno promosse sul territorio nei prossimi mesi e a sostenere attivamente una cultura fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla parità.”