Scicli – Poteva trasformarsi in un incidente ben più grave quanto accaduto oggi sul lungomare di Donnalucata, dove un furgone di una ditta edile è rimasto sospeso tra la strada e la scogliera sottostante. L’immagine del mezzo in equilibrio tra il lungomare e gli scogli ha fatto immediatamente il giro del web, diventando virale sui social network.

Il veicolo appartiene alla ditta attualmente impegnata nei delicati lavori di ripristino del litorale, pesantemente danneggiato dalla furia del ciclone Harry. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo alla guida del furgone durante una manovra ha superato la delimitazione della balaustra, arrestandosi miracolosamente con le ruote anteriori a vuoto proprio sopra gli scogli. Il conducente del mezzo è uscito illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Predisposta la rimozione del mezzo che ha subito danni.

