Modica – Se più indizi fanno una prova, il punto vendita di Salvatore Profetto è diventato un vero e proprio talismano per gli appassionati del Lotto. Nell’esercizio situato in Corso Umberto I, 36 a Modica, in provincia di Ragusa, nel concorso di martedì 3 marzo è stata centrata una vincita da 475mila euro — la più alta del 2026 — grazie alla combinazione 8-17-88 sulla ruota di Palermo.

Si tratta dell’ennesimo colpo messo a segno nell’ultimo anno in questa ricevitoria. “Ormai siamo abituati,” spiega raggiante il titolare ad Agipronews. “Lo scorso 2 maggio abbiamo celebrato una vincita da 237mila euro, qualche settimana fa una da 47.500 euro e ora questa da 475mila, la più alta mai registrata da noi. Non avevo ancora consultato il bollettino giornaliero e ho scoperto solo ora questo incredibile successo”.

Sull’identità del vincitore, non ci sono certezze: “Siamo nel pieno centro storico, quindi riceviamo sia clienti abituali che molti turisti. È difficile capire chi possa essere il fortunato, ma sono certo che passerà a salutarci e a ringraziarci”, conclude.