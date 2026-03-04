Modica – Ancora un intervento, a Modica, del rappresentante di Sinistra Italiana Vito D’Antona in merito alle perduranti criticità rilevate dai cittadini nei confronti di Iblea Acque. “Secondo quanto riportato dalla stampa, il Sindaco di Modica, a margine di un incontro con i rappresentanti di Iblea Acque, ha voluto precisare che l’Amministrazione è interessata alla soluzione dei problemi e non si limita a “… lamentele inutili, e a volte, dannose …”.

Se il riferimento è alle legittime proteste che nelle ultime settimane hanno interessato i tantissimi cittadini sui rapporti con la società in materia di fatturazione del consumo di acqua, significa che non si è percepita del tutto la gravità di una situazione caratterizzata da bollette emesse prive di lettura e con consumi forfettari, spesso molto più alti di quelli effettivi, da duplicazioni di errori e da un sistema di accoglienza del pubblico lontano da un paese civile.

Tali criticità, che hanno contraddistinto in questi due anni la gestione del servizio, diventano insostenibili a fronte di migliaia di raccomandate che contengono solleciti di pagamento per bollette presuntivamente non pagate.

Non avendo fornito notizie più dettagliate sul contenuto dell’incontro e sugli impegni della società, ancora una volta ribadiamo che il Sindaco, nell’interesse dei cittadini, debba pretendere da Iblea Acque l’eliminazione della causa alla base del disservizio: occorre disporre con cadenza periodica la lettura effettiva dei contatori per rilevare il consumo reale dell’acqua e sulla base di questo emettere le bollette. Inoltre, consentire agli utenti una interlocuzione fisica con gli uffici, potenziando le giornate e gli orari di apertura al pubblico”.