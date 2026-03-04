Scicli – Ha vinto Ravenna, designata prima Capitale del mare Italiana, ma il percorso della candidatura di Scicli e dei suoi 22 chilometri di costa a Capitale italiana del mare 2027 è appena iniziato.

Il sindaco di Scicli Mario Marino ha partecipato stamani nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla cerimonia di premiazione della Capitale del Mare 2026. 54 le città italiane candidate e fra queste Scicli.

“L’Italia ha città con il mare e città di mare. Anche per superare questa dicotomia nasce l’iniziativa della capitale del mare 2026” – così il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha aperto i lavori della cerimonia di proclamazione.

“Attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie – insomma dell’intera comunità del mare – dobbiamo promuovere una nuova consapevolezza culturale. Non possiamo occuparci delle fasce costiere e delle aree interne soltanto da maggio a settembre, come purtroppo avviene in gran parte del nostro Paese.”

“Lo scorso anno abbiamo commissionato due sondaggi e, con sorpresa, entrambi hanno restituito lo stesso risultato: gli italiani percepiscono l’Italia come un Paese “terragno”, non marinaro. Un dato che deve farci riflettere profondamente.

Stimolare una sana competizione tra le città costiere significa anche trovare un governo disposto a dialogare e a sostenere, per quanto possibile, queste iniziative. Abbiamo destinato, ad esempio, 100 milioni di euro alle isole minori marine, perché sappiamo bene che per 35 comuni, soprattutto nei mesi invernali, vivere su un’isola significa spesso non godere degli stessi diritti di chi vive sulla terraferma.

Abbiamo inoltre appena pubblicato un bando dedicato al sostegno dei borghi marinari: risorse limitate, certo, ma utili a stimolare attenzione, progettualità e iniziative sui territori. Un’altra iniziativa in partenza riguarda l’allestimento di spazi culturali dedicati al mare, perché crediamo che anche attraverso la cultura si possa rafforzare il legame tra il Paese e la sua dimensione marittima. Credo che su questa strada possiamo davvero incontrarci e andare avanti insieme.” – ha aggiunto Musumeci. “Ringrazio tutti i vincitori perché senza gli altri 53 l’iniziativa non avrebbe avuto il successo che ha avuto.” – ha concluso.

Il sindaco di Scicli Mario Marino si è intrattenuto col Ministro Musumeci al termine della festa di oggi, confrontandosi sul tema della candidatura in vista della competizione del 2027, cui Scicli parteciperà. Al termine, foto opportunity del Ministro col sindaco di Scicli e il vicesindaco di Pozzallo, Raffaele Monte, anch’egli destinatario dei complimenti dell’esponente del Governo.