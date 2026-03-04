Modica – Il Lotto premia la Sicilia. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 3 marzo un fortunato giocatore ha centrato un colpo da 475mila in Corso Umberto I a Modica, in provincia di Ragusa, grazie a tre ambi e un terno: si tratta della vincita più alta dell’anno.
Nello stesso punto vendita si è registrata anche una vincita da 47.500 euro con la medesima combinazione. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 257,8 milioni da inizio anno.
