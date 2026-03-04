Modica – I Consiglieri Comunali dei gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee hanno presentato una mozione d’indirizzo consiliare urgente avente ad oggetto la stabilizzazione dei lavoratori ASU e la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica del Comune di Modica, a seguito dell’approvazione ministeriale della rideterminazione da parte della COSFEL.

La Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – ha infatti approvato la rideterminazione della dotazione organica deliberata dall’Ente con le deliberazioni di Giunta n. 384 del 23 ottobre 2025 e n. 21 del 26 gennaio 2026.

La nuova dotazione organica prevede 350 posti a tempo pieno e indeterminato, di cui:

190 attualmente coperti;

160 attualmente vacanti.

Un quadro che deriva da una mappatura puntuale e aggiornata del personale comunale e che, dopo il via libera ministeriale, consente finalmente di avviare le procedure di copertura dei posti disponibili. Tra il personale in servizio figurano 81 lavoratori ASU (Attività Socialmente Utili) che da oltre ventisei anni garantiscono continuità operativa agli uffici comunali, rappresentando di fatto una componente strutturale dell’apparato amministrativo. La stabilizzazione trova fondamento anche nella Legge Regionale Sicilia n. 1 del 16 gennaio 2024, che ha previsto un percorso chiaro e finanziariamente coperto per consentire agli enti utilizzatori di procedere, entro il 30 giugno 2026, all’assunzione mediante selezione pubblica con contratto a tempo indeterminato a totale carico della Regione.

Un risultato fortemente sostenuto dal Governo regionale guidato dal Presidente Renato Schifani, con il contributo determinante del gruppo DC all’Assemblea Regionale Siciliana e dell’On. Ignazio Abbate, primo firmatario della legge.