Ispica – Con Decreto n. 39/2026, a firma del Direttore Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Ing. Salvo Cocina, è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi al II lotto funzionale, necessario al completamento della Via di Fuga Sud di Ispica, l’arteria che costeggia il Canale Circondariale.

Nei mesi scorsi sono stati già realizzati i lavori di messa in sicurezza del primo tratto, dal ristorante “La Tegola” fino all’intersezione con la Ispica–Bufali Marza, intervento che ha interessato un’arteria del bassopiano ispicese, che, oltre ad essere importante per la mobilità dei prodotti agricoli, è fondamentale per collegare la fascia costiera con la parte interna del bassopiano.

Grazie a un ulteriore investimento di 1.500.000 euro stanziato dal Governo regionale guidato dal Presidente Renato Schifani, anche il secondo tratto, compreso tra la SP 50 Ispica–Bufali Marza e la Ispica–Pachino, sarà oggetto di interventi di messa in sicurezza.

I lavori previsti comprendono: installazione di nuovi guard rail; rifacimento del manto stradale nelle parti danneggiate; sistemazione e consolidamento delle spalle di sostegno; eliminazione delle situazioni di pericolo presenti.

Al termine degli interventi, l’investimento complessivo sull’intera opera raggiungerà il valore di 2.700.000 euro.

«Ringraziamo ancora una volta – dichiarano il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore alla Protezione Civile Massimo Dibenedetto – il Presidente della Regione Renato Schifani per l’attenzione riservata al nostro territorio e il Direttore Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Ing. Salvo Cocina, per aver sempre accolto e sostenuto le nostre istanze».

«In questi mesi – aggiunge l’Assessore Massimo Dibenedetto – abbiamo voluto dare priorità alla ricerca di fondi extra-comunali per realizzare opere fondamentali, con l’obiettivo di rendere la città più sicura senza gravare sulle casse comunali. Questo ulteriore finanziamento rappresenta un tassello importante di un’azione programmata e portata avanti con determinazione e con lo spirito della “giacca gialla”, simbolo di servizio e attenzione verso la comunità».