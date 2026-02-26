Bonus Donne. Il pacchetto lavoro riceve il via libera dalla Camera: il Decreto Milleproroghe 2026 conferma la volontà del Governo di sostenere l’occupazione femminile per l’intero anno, mentre per le assunzioni di under 35 e nelle aree del Mezzogiorno si profila una fase di transizione con incentivi ridotti e scadenze imminenti.
1. Focus Bonus Donne: esonero totale fino a fine anno
La misura più solida del 2026 è certamente il Bonus Donne, prorogato senza variazioni fino al 31 dicembre 2026.
- Il vantaggio: I datori di lavoro privati (inclusi quelli agricoli) godono di un esonero contributivo del 100% per un biennio.
- Il tetto: Il risparmio massimo è fissato a 650 euro mensili per ogni nuova assunta.
- I requisiti: L’agevolazione scatta per l’inserimento a tempo indeterminato di donne “svantaggiate”, ovvero:
- Senza impiego regolarmente retribuito da 24 mesi (ovunque residenti).
- Senza impiego da 6 mesi se residenti nelle regioni della ZES Unica (Sud Italia).
- Attive in settori ad alta disparità di genere (indipendentemente dalla residenza).
2. Bonus Giovani Under 35: lo sgravio scende al 70%
Novità meno generose per chi punta sui profili junior. Il Bonus per chi assume giovani che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato subisce un restyling:
- Nuova scadenza: La finestra per le assunzioni agevolate è stata portata al 30 aprile 2026.
- Aliquote ridotte: Lo sgravio non è più totale ma scende al 70% dei contributi (per 24 mesi). L’unica eccezione per mantenere il 100% riguarda le aziende che dimostrano un incremento occupazionale netto.
- Esclusioni: Il bonus non è applicabile a dirigenti, lavoratori domestici o contratti di apprendistato.
3. Bonus ZES Unica Mezzogiorno: proroga con “freno”
Anche l’incentivo per chi assume nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) segue la linea del Bonus Giovani:
- Termine ultimo: Valido per contratti siglati entro il 30 aprile 2026.
- Condizioni: Destinato all’assunzione di soggetti con almeno 35 anni che risultino disoccupati da oltre due anni.
- Agevolazione: Esonero contributivo del 70% (escluso INAIL), a patto che l’attività lavorativa sia svolta effettivamente in una sede ubicata nella ZES.
Riepilogo Incentivi Occupazione 2026
|Misura
|Scadenza
|Percentuale Sconto
|Massimale Mensile
|Bonus Donne
|31/12/2026
|100%
|650 €
|Bonus Giovani (<35)
|30/04/2026
|70%*
|500 € / 650 € (Sud)
|Bonus ZES Unica
|30/04/2026
|70%
|650 €
*Resta al 100% solo in caso di incremento occupazionale netto.
Analisi di servizio: La scelta del Governo di blindare il Bonus Donne fino a dicembre, lasciando invece scadenze brevi (aprile) per Giovani e ZES, suggerisce una possibile rimodulazione di questi ultimi interventi in vista della prossima nota di variazione al bilancio o di nuovi decreti occupazione attesi per l’estate.
Lascia un commento