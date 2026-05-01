L’INPS ha ufficializzato il calendario relativo al pagamento Assegno Unico Maggio 2026, stabilendo le giornate del 20 e 21 maggio per l’accredito delle somme. La comunicazione rientra nella programmazione annuale dell’Istituto, volta a garantire regolarità alle famiglie beneficiarie. Le date riguardano nello specifico i nuclei familiari per i quali non sono intervenute modifiche rispetto al mese precedente.

Secondo quanto riportato dall’ente previdenziale, per le famiglie che hanno invece subito variazioni nelle condizioni del nucleo o nel calcolo dell’ISEE, il versamento avverrà orientativamente entro la fine dell’ultima settimana di maggio. Per chi attende il primo pagamento in assoluto, la somma verrà erogata alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Calendario e variazioni dell’importo mensile

La puntualità del pagamento Assegno Unico Maggio è legata alla stabilità dei dati presenti nelle banche dati dell’Istituto. “Le domande già presentate valgono anche per le annualità successive”, specifica l’INPS, ricordando che non è necessario presentare una nuova istanza ogni anno, a meno che quella precedente non risulti decaduta o revocata. Resta tuttavia fondamentale comunicare tempestivamente variazioni come la nascita di un nuovo figlio.

C’è una differenza sostanziale nelle date. Mentre la maggior parte dei beneficiari riceverà l’importo a metà mese, chi ha presentato una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2026 potrebbe riscontrare tempistiche diverse. Il Sistema Informativo dell’ISEE riceve i dati aggiornati dall’Agenzia delle Entrate, permettendo all’INPS di ricalcolare l’entità della prestazione in base alle nuove soglie reddituali e patrimoniali.

Il ruolo dell’ISEE e della DSU precompilata

L’introduzione dell’Assegno Unico ha semplificato il welfare familiare italiano, accorpando diverse detrazioni e bonus in un’unica soluzione universale. Dal punto di vista storico e sociale, questa misura copre i figli dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni, senza limiti di età per i figli con disabilità. L’efficacia della misura dipende però dalla correttezza dei dati ISEE: la presentazione di una DSU aggiornata è l’unico modo per evitare l’erogazione dell’importo minimo previsto per legge.

Per agevolare gli utenti, è possibile acquisire la DSU precompilata sul portale unico dell’ISEE. Questo strumento riporta i dati fondamentali come la composizione del nucleo, il reddito annuo e il patrimonio mobiliare e immobiliare. Una volta convalidata, la dichiarazione definisce l’importo spettante per il resto dell’anno. Per monitorare lo stato del proprio versamento o approfondire le scadenze locali, è possibile consultare il sito ufficiale dell’INPS.