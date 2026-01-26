Mancano poche ore all’annuncio ufficiale della lineup di PlayStation Plus Essential per il mese di febbraio, previsto per mercoledì 28 gennaio, ma il clima tra i videogiocatori è già incandescente. A scatenare la bufera è stata una fuga di notizie riguardante uno dei possibili titoli in regalo, che ha sollevato un’ondata di proteste su Reddit e sui principali social network.

Il titolo della discordia: Undisputed sotto accusa

Il gioco finito nel mirino è Undisputed, simulatore di boxe che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe guidare l’offerta di Sony per il prossimo mese. Nonostante si tratti dell’unico titolo trapelato finora, la reazione della community è stata quasi unanimemente negativa. La critica principale riguarda la qualità complessiva della produzione, ritenuta non all’altezza di un servizio in abbonamento che ha recentemente subito rincari nei costi.

I numeri del dissenso: voti e recensioni

A supporto delle proteste, gli utenti citano le valutazioni non proprio entusiasmanti registrate dal titolo sulle principali piattaforme di aggregazione:

PlayStation Store: Il gioco arranca con una media di 2.57 su 5 stelle , basata su oltre 17.000 recensioni degli utenti.

Il gioco arranca con una media di , basata su oltre 17.000 recensioni degli utenti. OpenCritic: Qui il punteggio crolla drasticamente al 37% .

Qui il punteggio crolla drasticamente al . Metacritic: La situazione appare più sfumata su questa piattaforma, dove la versione PS5 tiene con un 72/100, un voto dignitoso che però non sembra bastare a placare gli animi dei fan più esigenti.

Su piattaforme come Reddit, i toni si sono fatti aspri. Molti abbonati considerano l’inserimento di Undisputed un passo falso da parte di Sony, definendo il gioco “troppo debole” per rappresentare il piatto forte del mese.

Le reazioni spaziano da chi chiede a gran voce un cambio last-minute della lineup — ipotesi tecnicamente difficile a poche ore dall’annuncio — a chi minaccia apertamente di non rinnovare l’abbonamento, stanco di selezioni mensili giudicate deludenti.

Cosa aspettarsi dall’annuncio di mercoledì?

Nonostante il polverone mediatico, è improbabile che Sony modifichi i propri piani a ridosso della pubblicazione ufficiale. Resta da vedere quali saranno gli altri due titoli che completeranno il pacchetto di febbraio: un’eventuale accoppiata di alto livello potrebbe servire a bilanciare la fredda accoglienza riservata al titolo di boxe.