Il mese di febbraio si preannuncia decisivo per il portafoglio del personale scolastico. Archiviata la mensilità di gennaio, il sistema NoiPA si prepara a integrare le somme derivanti dal rinnovo contrattuale 2022/24, con l’aggiunta di bonus specifici e le consuete operazioni di fine anno fiscale.

Arriva il bonus “Una Tantum”: cifre e beneficiari

La novità più attesa è l’erogazione dell’indennità una tantum, prevista per compensare la vacanza contrattuale. Gli importi, definiti su base lorda, variano a seconda del profilo professionale:

Docenti: circa 111,70 euro lordi.

circa lordi. Personale ATA: circa 270,70 euro lordi.

Chi ne ha diritto? L’emolumento spetta al personale di ruolo e ai supplenti con incarico annuale (scadenza 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), a patto che fossero in servizio nell’anno scolastico 2023/2024. Per i precari, la condizione necessaria è che il contratto sia iniziato entro il 31 dicembre 2023 e non si sia interrotto prima della scadenza naturale. Per chi lavora con contratto part-time, la cifra sarà riproporzionata in base alle ore di servizio.

Operazione conguaglio: tra rimborsi e trattenute

Febbraio è tradizionalmente il mese del conguaglio fiscale. In questa fase, l’amministrazione calcola la differenza tra le tasse versate mensilmente e l’imposta effettivamente dovuta sull’intero reddito dell’anno precedente.

A credito: il dipendente riceverà un rimborso direttamente in busta paga se ha pagato più tasse del dovuto.

il dipendente riceverà un rimborso direttamente in busta paga se ha pagato più tasse del dovuto. A debito: verranno applicate delle trattenute se l’imposta versata è stata inferiore al dovuto.

Inoltre, occorre prestare attenzione al taglio del cuneo fiscale 2025: NoiPA potrebbe procedere al recupero di eventuali somme percepite in eccesso qualora i requisiti di reddito per il bonus non siano stati pienamente rispettati.

Ricalcolo degli arretrati

Non si escludono interventi mirati sul calcolo degli arretrati legati al rinnovo contrattuale. Questa operazione non sarà universale, ma interesserà specifiche categorie di lavoratori per le quali è necessario un riallineamento delle cifre spettanti a seguito di ricalcoli tecnici o variazioni di stato giuridico.

Consiglio pratico: A partire dalla seconda settimana di febbraio, sarà possibile consultare l’importo netto nell’area riservata di NoiPA. È consigliabile scaricare il cedolino dettagliato per verificare le singole voci relative al conguaglio e all’una tantum.