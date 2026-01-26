Commossa dall’affetto e dalla significativa partecipazione delle istituzioni. C’erano il Vescovo di Noto, monsignor Salvatore Rumeo, e il sindaco di Scicli, Mario Marino, oltre al vicario foraneo don Ignazio la China, alla festa per i 100 anni della signora Vincenza Arrabito, oggi pomeriggio nel salone parrocchiale della chiesa di Fatima a Scicli.

La signora “Zina”, come è affettuosamente conosciuta a Scicli, ha avuto al suo fianco i tre figli, i tanti nipoti e la comunità religiosa e non solo di persone care che hanno brindato al suo venerando traguardo.