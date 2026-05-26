Fino a 25 euro per ogni ora di formazione frequentata dai dipendenti delle imprese associate. È una delle novità introdotte dal nuovo regolamento “Formazione e Certificazione” approvato dal Consiglio Generale di ANCE Ragusa, con l’obiettivo di sostenere sicurezza, qualificazione professionale e competitività delle aziende del comparto edilizio.

Il provvedimento entrerà in vigore dal 1° giugno 2026 e resterà valido fino al 31 maggio 2027.

Secondo quanto comunicato nelle ultime ore dall’associazione dei costruttori, il contributo economico sarà riconosciuto per i corsi frequentati con profitto dai dipendenti delle imprese associate e, per i corsi dedicati agli RSPP Datore di Lavoro, anche da titolari e legali rappresentanti.

Saranno ammessi i percorsi organizzati da Formedil Ragusa e dagli enti bilaterali collegati alla contrattazione collettiva ANCE-OOSS.

Tra i corsi finanziabili rientrano:

formazione generale e specifica

corsi RLS

addetti al Primo Soccorso

corsi Antincendio

formazione per ponteggiatori

utilizzo di apparecchi di sollevamento

macchine movimento terra

corsi ASPP e aggiornamenti

Il contributo massimo previsto per ciascuna impresa sarà di 5 mila euro durante il periodo di validità del regolamento.

Incentivi anche per certificazioni e sicurezza aziendale

La misura introduce anche un sostegno economico dedicato alle imprese che investono in qualità organizzativa, sostenibilità e sicurezza.

ANCE Ragusa riconoscerà infatti un contributo di 1.000 euro per ogni nuova certificazione o asseverazione ottenuta dall’azienda, fino a un massimo complessivo di 4 mila euro.

Saranno ammesse esclusivamente:

UNI ISO 45001 per la gestione della sicurezza

per la gestione della sicurezza UNI ISO 14001 per la gestione ambientale

per la gestione ambientale UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere

sulla parità di genere modelli organizzativi 231/01

certificazioni ISO 37301 e ISO 37001

Esclusi invece rinnovi e audit annuali.

«Oggi più che mai sicurezza, competenze e sostenibilità rappresentano elementi decisivi per la competitività delle imprese del settore delle costruzioni», ha spiegato il presidente di ANCE Ragusa, Giorgio Firrincieli.

Domande via PEC ad ANCE Ragusa

Le imprese interessate dovranno inviare la documentazione prevista tramite PEC ad ANCE Ragusa secondo le modalità indicate nel regolamento.

L’associazione evidenzia come l’iniziativa punti a rafforzare la qualità organizzativa delle aziende locali e ad accompagnare il comparto verso modelli produttivi più competitivi e sicuri.

«Le imprese che crescono sono quelle che investono nelle persone, nell’innovazione e nella qualità dei propri modelli organizzativi», ha aggiunto Firrincieli, invitando anche le aziende non ancora associate a valutare l’adesione all’associazione.