A Comiso, imprese e CNA territoriale di Ragusa si sono riunite per discutere le prospettive di sviluppo della zona artigianale e le opportunità di finanziamento attualmente disponibili. L’incontro si è svolto nell’officina Daf di Salvatore Battaglia, nell’area produttiva della città.

Al centro del confronto anche il bando comunale da 1,5 milioni di euro destinato agli interventi infrastrutturali. Le aziende hanno segnalato criticità operative e richiesto interventi su servizi essenziali e connessioni.

Presenti rappresentanti della CNA e dell’amministrazione comunale.

Zona artigianale e priorità infrastrutturali

La riunione ha visto la partecipazione del presidente territoriale CNA Giampaolo Roccuzzo, del segretario Carmelo Caccamo, del responsabile comunale Andrea Distefano e di Alessandro Sascaro, incaricato di illustrare le misure di sostegno alle imprese. Per il Comune di Comiso è intervenuto l’assessore Roberto Cassibba.

Il primo focus ha riguardato il bando comunale da 1,5 milioni di euro, destinato alla riqualificazione della zona artigianale. Le imprese hanno evidenziato alcune priorità operative: approvvigionamento idrico, potenziamento della fibra ottica, miglioramento della viabilità interna e superamento di alcuni vincoli legati alla Sovrintendenza.

Secondo quanto emerso nel confronto, le aziende chiedono una programmazione più mirata sugli interventi, con l’obiettivo di rendere l’area produttiva più efficiente e competitiva.

L’assessore Cassibba ha confermato l’attenzione dell’amministrazione su questi fronti, ribadendo la volontà di intervenire sulle criticità segnalate dalle imprese.

Fondi a fondo perduto e opportunità per le imprese

La seconda parte dell’incontro è stata dedicata alle misure di sostegno economico per l’artigianato e le imprese locali. Alessandro Sascaro ha illustrato le principali opportunità attive a livello regionale e nazionale, con particolare attenzione ai contributi a fondo perduto.

Tra gli strumenti più discussi il bando “Più artigianato”, che consente l’accesso a contributi economici per investimenti produttivi e innovazione aziendale.

Le imprese presenti hanno posto domande operative su requisiti, modalità di accesso e tempi di attuazione, trasformando l’incontro in un momento di confronto tecnico oltre che istituzionale.

Partecipazione alta e confronto operativo

La riunione ha registrato una partecipazione ampia non solo da parte delle aziende già insediate nella zona artigianale, ma anche di imprese provenienti da altre aree di Comiso.

Per la CNA territoriale di Ragusa, il confronto rappresenta un passaggio utile per raccogliere esigenze concrete e indirizzare meglio le politiche di sviluppo locale.

L’organizzazione ha confermato la volontà di proseguire con ulteriori momenti di ascolto, in una fase in cui investimenti infrastrutturali e accesso ai finanziamenti risultano centrali per la competitività del territorio.