Nel cuore della campagna di Ispica, tra le aziende agricole della Val di Noto, sabato 30 maggio si terrà “In campo con…”, iniziativa dedicata al mondo delle api, delle erbe aromatiche e della biodiversità agricola siciliana.

L’appuntamento è ospitato dall’azienda agricola Netum e coinvolgerà famiglie, appassionati e curiosi con laboratori pratici, degustazioni e momenti divulgativi dedicati all’apicoltura siciliana e alla sostenibilità.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il Consorzio Siciliano LeGallineFelici e Aras – Associazione Regionale Apicoltori Siciliani, realtà impegnate nella valorizzazione delle produzioni agricole locali e nella tutela degli ecosistemi rurali.

Il programma partirà nel pomeriggio con il laboratorio “Raccolta e distillazione di oli essenziali”, curato da Valeria Iovino. Dalle 16:30 alle 18:30 i partecipanti potranno conoscere tecniche di lavorazione e proprietà delle piante officinali mediterranee attraverso un’esperienza pratica dedicata agli oli essenziali. Per questa attività è previsto un contributo di 5 euro.

Alle 18:45 spazio invece al laboratorio “Cosa ci raccontano le api”, guidato dall’apicoltore Antonio Coco, presidente di Aras. L’incontro sarà dedicato al ruolo degli insetti impollinatori negli ecosistemi agricoli e alla produzione del miele siciliano.

Degustazioni e mostra sull’universo delle api

Dalle 20 la serata proseguirà con una degustazione gratuita di prodotti del territorio, banchetti di vendita e la proiezione di un reportage dedicato al Consorzio LeGallineFelici.

Prevista anche la mostra fotografica “I tesori dell’alveare” e l’esposizione pittorica “Con altri occhi. Ciò che ho imparato dalle api”, iniziative pensate per raccontare il rapporto tra ambiente, agricoltura e biodiversità.

La giornata si chiuderà con un DJ set aperto al pubblico.

Prenotazioni entro il 28 maggio

Gli organizzatori consigliano la prenotazione entro il 28 maggio per partecipare ai laboratori.

L’iniziativa rientra nel progetto dedicato al miglioramento della produzione e commercializzazione del miele per la campagna apistica 2025-2026, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il regolamento Ue 2021/2115.

In Sicilia il tema della tutela delle api resta centrale anche per il comparto agricolo locale. Nelle ultime stagioni gli apicoltori hanno più volte segnalato le difficoltà legate ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità e all’impatto delle pratiche agricole intensive.