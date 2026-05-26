È la catanese Erica Lentini, 19 anni, la nuova Miss Mondo Sicilia. La finale regionale del concorso si è svolta nelle ultime ore a Caltagirone, nella cornice di piazza Municipio, davanti a un pubblico numeroso.
Studentessa di Giurisprudenza, ex ginnasta e oggi impegnata nel mondo della moda come modella e hostess, Erica Lentini ha conquistato la fascia regionale succedendo a Grazia Ferro, vincitrice uscente del titolo siciliano (vedi foto sotto), originaria di Scicli ma residente a Marina di Ragusa.
La giovane catanese rappresenterà ora la Sicilia alla finale nazionale di Miss Mondo Italia, in programma a Gallipoli.
Accanto a lei hanno ottenuto il pass per la fase nazionale anche Mariasole Venuti, Aurora Ambra, Noemi Costanzo, Giulia Geraci, Gioia Ossino, Veronica Lotà, premiata come Miss Mondo Web, oltre a Gloria Terzigno e Claire Gagliano.
La finale regionale nel centro di Caltagirone
L’evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Caltagirone. Durante la serata è arrivato anche il saluto istituzionale del sindaco Fabio Roccuzzo.
A coordinare l’organizzazione il team di Miss Mondo Sicilia, guidato dalla patron Silvana Capuano, fondatrice di Elite Estetica, insieme ad Alessandra Tomagra e all’architetto Cinzia Sapia per gli aspetti tecnici.
La manifestazione ha trasformato il centro storico di Caltagirone in una passerella a cielo aperto, tra moda, spettacolo e attenzione mediatica.
Il sogno di Erica Lentini verso la finale nazionale
Per Erica Lentini il titolo regionale rappresenta un passaggio importante nel percorso nel mondo della moda e della comunicazione.
La 19enne catanese, che in passato ha praticato ginnastica a livello agonistico, punta ora a proseguire la propria esperienza tra passerelle, fotografia e concorsi nazionali.
La finale di Gallipoli sarà il prossimo appuntamento per la nuova Miss Mondo Sicilia, chiamata a rappresentare l’isola nella competizione nazionale.
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