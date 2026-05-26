Le pensioni di giugno 2026 saranno pagate a partire da lunedì 1° giugno, secondo il calendario ordinario dell’INPS. Nel cedolino del mese sono previsti anche adeguamenti economici per alcune categorie di pensionati, con effetti sugli importi e su eventuali arretrati maturati nei mesi precedenti.
Le erogazioni interesseranno milioni di pensionati in tutta Italia e comprenderanno, come di consueto, anche più prestazioni accorpate in un unico pagamento. L’accesso al cedolino resta disponibile tramite area riservata INPS con SPID, CIE o CNS.
Il tema centrale del mese riguarda gli aggiornamenti per gli assegni legati all’invalidità e la gestione dei conguagli fiscali.
Pensioni giugno: accrediti dal 1° giorno bancabile
Per giugno 2026, l’INPS ha confermato l’avvio dei pagamenti pensionistici dal 1° giugno 2026, primo giorno bancabile utile.
Chi riceve la pensione su conto corrente o strumenti digitali vedrà l’accredito in automatico, mentre per i pagamenti in contanti agli sportelli postali resta il limite di 1.000 euro netti.
Il cedolino può includere più voci previdenziali o assistenziali accorpate in un’unica erogazione. Eventuali variazioni dell’importo netto dipendono da trattenute fiscali, addizionali locali e conguagli.
Invalidità: aumenti e arretrati nel cedolino
Nel cedolino di giugno sono previsti aggiornamenti per i titolari di prestazioni legate all’invalidità.
Per i casi di invalidità elevata, l’importo può arrivare fino a circa 1.000 euro mensili, con un incremento indicato di 122 euro rispetto al livello precedente. Sono inoltre previsti arretrati stimati in circa 610 euro, riferiti ai mesi precedenti.
Per i soggetti con invalidità media, l’assegno mensile sale a circa 500 euro, con un aumento di 61 euro e arretrati stimati intorno a 305 euro.
Le cifre riportate derivano dalle comunicazioni relative agli adeguamenti degli importi e si riflettono direttamente nel cedolino INPS, consultabile online.
Verifica del cedolino e controlli fiscali
Il cedolino di giugno può contenere anche effetti di conguagli legati alla situazione fiscale individuale. Ogni variazione viene riportata nel dettaglio della prestazione.
La consultazione avviene attraverso il Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS, accessibile con identità digitale. Qui sono disponibili importi, trattenute e calendario dei pagamenti.
Il sistema di pagamento centralizzato consente anche l’erogazione congiunta di più prestazioni, riducendo le tempistiche di accredito per i beneficiari.
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