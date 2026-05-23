Le pensioni di giugno arriveranno regolarmente da lunedì 1° giugno, senza slittamenti legati al calendario. È il primo appuntamento del mese INPS, che nelle prossime settimane coinvolgerà anche Assegno Unico, Assegno di inclusione, Supporto formazione e lavoro, NASpI, DIS-COLL e Carta acquisti.

Il calendario dei pagamenti di giugno 2026 segue infatti finestre diverse a seconda della misura e dello stato della pratica. Alcune date sono già fissate dall’INPS, altre dipendono dalle lavorazioni individuali, dai controlli sui requisiti e dagli aggiornamenti ISEE. Per famiglie, pensionati e disoccupati, il mese resta quindi centrale anche per verificare eventuali conguagli o arretrati.

In sintesi

Pensioni accreditate dal 1° giugno

Assegno Unico previsto il 18 e 19 giugno

ADI e SFL con doppia finestra tra metà e fine mese

NASpI e DIS-COLL senza data unica nazionale

Pensioni e Assegno Unico: le prime scadenze del mese

Per i pensionati, il pagamento parte lunedì 1° giugno 2026. Il cedolino INPS conferma l’accredito nel primo giorno bancabile del mese, secondo la regola ordinaria prevista dall’Istituto.

Chi riceve la pensione deve controllare anche eventuali variazioni dell’importo netto. Nel rateo possono comparire trattenute fiscali, addizionali locali, conguagli oppure recuperi riferiti ai mesi precedenti. Restano inoltre possibili le trattenute per cessione del quinto o quote associative.

Il pagamento in contanti è consentito soltanto per importi complessivi inferiori a 1.000 euro netti.

Per l’Assegno Unico, invece, le date indicate dal calendario 2026 sono giovedì 18 e venerdì 19 giugno per le prestazioni già attive e senza modifiche.

Situazione diversa per chi ha presentato una nuova domanda o ha aggiornato l’ISEE. In questi casi il pagamento può slittare all’ultima settimana del mese successivo alla lavorazione della pratica. Giugno resta anche l’ultimo mese utile per aggiornare la DSU e ottenere il ricalcolo degli importi a partire da marzo con eventuali arretrati.

Secondo le indicazioni pubblicate dall’INPS, dopo il 30 giugno l’adeguamento dell’Assegno Unico produce effetti solo sulle mensilità successive.

ADI, SFL e disoccupazione: le date da monitorare

Per l’Assegno di inclusione, il mese di giugno sarà diviso in due finestre.

Le prime erogazioni e gli eventuali arretrati sono attesi per martedì 16 giugno, dopo la conclusione positiva dell’istruttoria e la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.

Le ricariche ordinarie della Carta ADI per chi già percepisce la misura dovrebbero invece arrivare venerdì 26 giugno. Le verifiche sui requisiti familiari e reddituali restano però decisive: eventuali controlli ancora aperti possono rallentare l’accredito.

Le stesse finestre temporali vengono normalmente utilizzate anche per il Supporto formazione e lavoro. In questo caso incidono soprattutto la partecipazione ai percorsi previsti e l’aggiornamento della posizione del beneficiario.

Nessuna data unica, invece, per NASpI e DIS-COLL. Le indennità di disoccupazione continuano a seguire tempi variabili legati alla decorrenza della prestazione, alla data della domanda e alle lavorazioni territoriali.

Nelle ultime settimane diversi beneficiari hanno segnalato accrediti distribuiti nell’arco della seconda metà del mese, ma il riferimento più affidabile resta il Fascicolo previdenziale del cittadino.

Carta acquisti e controlli sui pagamenti

Per la Carta acquisti è prevista la consueta ricarica bimestrale da 80 euro destinata agli over 65 e alle famiglie con bambini sotto i tre anni che rispettano i requisiti economici previsti.

L’accredito relativo al bimestre maggio-giugno potrebbe risultare già effettuato nelle settimane precedenti. Chi non visualizza il pagamento dovrà verificare lo stato della carta attraverso i canali INPS o Poste Italiane.

Per controllare date e importi, l’area personale INPS resta il canale principale. Attraverso SPID, CIE o CNS è possibile consultare:

Fascicolo previdenziale del cittadino

Cedolino pensione

Stato dei pagamenti

Dettaglio degli accrediti disposti

Quando il pagamento non compare nella data attesa, le cause più frequenti riguardano controlli amministrativi, aggiornamenti ISEE, tempi bancari o lavorazioni ancora aperte.

Per approfondire le novità sul welfare e sulle misure INPS di giugno, può essere utile collegare questo aggiornamento agli articoli dedicati ai rinnovi ADI e alle verifiche ISEE pubblicati nelle ultime settimane dalla redazione Economia.