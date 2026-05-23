Una delegazione di studenti belgi dell’Athénée Royal “Simone Veil” di Beaumont è stata ricevuta nei giorni scorsi nell’Aula consiliare del Comune di Modica nell’ambito del progetto Erasmus condiviso con il Liceo Musicale e Coreutico “Giovanni Verga”.

Ad accogliere gli studenti il sindaco Maria Monisteri Caschetto insieme agli assessori Concetta Spadaro e Tino Antoci. L’incontro istituzionale ha sottolineato il valore culturale e formativo dello scambio internazionale che nelle ultime settimane ha coinvolto studenti siciliani e belgi tra teatro, musica e arti performative.

A portare il saluto agli studenti sono stati anche il dirigente scolastico del Verga, Alberto Moltisante, e la referente Erasmus Daniela Aprile.

Con i ragazzi arrivati dal Belgio erano presenti gli insegnanti Natalie Godefroid, Pierre-Michaël Pavone, Liliane Tombelle, Mariolina Marino e Pier Paolo Trani.

Gli studenti italiani e belgi hanno lavorato insieme a una reinterpretazione contemporanea della commedia “Le Rane” di Aristofane, arricchita da interventi musicali e coreografici.

Il progetto ha già debuttato lo scorso aprile a Beaumont, in Belgio, ed è stato successivamente presentato anche a Palazzolo Acreide durante il Festival del Teatro Classico dei Giovani organizzato dall’INDA.

L’esperienza Erasmus ha coinvolto il territorio modicano anche sul piano culturale e linguistico, rafforzando i rapporti tra scuole europee attraverso attività artistiche condivise e momenti istituzionali nel cuore della città.

Secondo quanto comunicato dal Comune nelle ultime ore, iniziative di questo tipo rappresentano un’opportunità concreta di crescita personale e formativa per gli studenti coinvolti.