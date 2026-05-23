Vittoria — Il centro storico si è svegliato di nuovo palcoscenico. È partita ieri la diciottesima edizione di Scenica Festival, la manifestazione di circo contemporaneo, teatro di figura e musica dal vivo organizzata dall’associazione culturale Santa Briganti con la direzione artistica di Andrea Burrafato.
Trentuno compagnie e artisti internazionali, spazi urbani trasformati in teatri a cielo aperto: piazze, chiostri, teatri e cortili del centro cittadino diventeranno scene attive fino al 31 maggio.
Il festival è sostenuto dal Comune di Vittoria, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dalla Regione Sicilia e dal Ministero della Cultura.
Oggi, sabato 23 maggio
I Rusty Brass animano il centro storico con performance itineranti dalle 11.30 alle 21.00, con un repertorio tra funk, jazz, reggae, ska, afrobeat e sonorità balcaniche. A mezzanotte concerto in Piazza F. Ricca (San Giovanni).
Alle 17.00 e alle 21.15 nel Dôme in Piazza del Popolo va in scena “Porte-à-Faux” della compagnia belga Théâtre Circulaire: porte, clown, musica dal vivo e un pubblico che non assiste ma viene trascinato nell’azione.
Alle 17.45 in Piazza Enriquez, Jessica Arpin porta “Miss Margherita”, ode tragicomica alla pizza tra circo e clownerie.
Alle 19.00, sempre nel Dôme, “Very Little Circus” di Wakouwa Teatro, vincitore del premio Carambolando al Bolzano Comedy Festival.
Al Teatro Vittoria Colonna, ore 20.00, “Felicia” di Quintoequilibrio: teatro di figura contemporaneo, vincitore del Bando Cura 2022 e del Premio Sicilia di Scena 2023. Una fiaba sull’esclusione raccontata con linguaggio visivo.
Alle 21.00 al Wunder Casa Teatro, anteprima nazionale di “Sutta Scupa” di Babel, scritto e interpretato da Giuseppe Massa e Giuseppe Provinzano: riflessione sul precariato nella lingua palermitana.
Alle 22.30 alla Sala delle Capriate “G. Molè”, “Questo non è un amore” di CrepaMuro Teatro, vincitore del Progetto Cantiere 2024 del Festival Incanti di Torino.
Alle 23.00 al Chiostro delle Grazie, anteprima nazionale del live di Vincent Migliorisi — In Deep and Dance: elettronica e world music tra oud, bouzouki, sintetizzatori e drum machine.
Domani, domenica 24 maggio
Alle 11.00 alla Villa Comunale, letture per famiglie con il progetto nazionale “Nati per Leggere” (0-6 anni), fino alle 13.00.
Alle 18.30 al Wunder, “Comu veni Ferrazzano” di Giuseppe Provinzano con la compagnia Babel: cunto, improvvisazione e tradizione popolare siciliana.
Alle 19.45 al Teatro Vittoria Colonna, il duo svizzero Les Diptik con “Hang Up”, Premio Svizzero delle Arti Sceniche 2020: comicità e poesia esistenziale.
Alle 21.15 al Wunder, “La Sparanoia” della Compagnia Fettarappa/Guerrieri: sarcasmo sulle contraddizioni politiche del presente.
Laboratori e mostre
Oggi e domani alle 16.15 al Granaio Culturale di Piazza Enriquez, il “Laboratorio di sguardo” a cura di Michele Pascarella, dedicato all’osservazione critica dei linguaggi scenici.
Domenica mattina alle 10.00 alla Villa Comunale, Maratona Fotografica a cura di ASA25 (prenotazioni: 333.2797188 – 366.4100351).
Fino al 30 maggio sono visitabili le mostre “Dove Hypnos sfiora, Thanatos attende” di Kristo Neziraj e “Shakespeare’s Buddies” di Giorgio Salimeni Cesura. Al Castello Colonna Henriquez prosegue fino al 5 luglio la mostra “Dalí incontra Dante”, con ingresso convenzionato per il pubblico del festival.
Programma completo su www.scenicafestival.it
Lascia un commento