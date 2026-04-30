Cambiano le modalità di accesso al Bonus asilo nido 2026, il contributo economico destinato alle famiglie per il pagamento delle rette scolastiche. Secondo le nuove disposizioni ufficiali, la domanda presentata dai genitori sarà considerata valida fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. Questa novità semplifica l’iter burocratico, eliminando la necessità di rinnovare l’intera istanza ogni anno, a patto che vengano rispettate le scadenze per l’invio delle pezze d’appoggio.
Per ottenere l’erogazione del beneficio, il genitore che effettua il pagamento della retta dovrà selezionare le mensilità di interesse e caricare i documenti di spesa sul portale telematico entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. L’importo del contributo può raggiungere un massimo di 3.600 euro annui, cifra che viene parametrata in base all’ISEE del nucleo familiare per le prestazioni rivolte ai minorenni.
Requisiti delle strutture e calcolo del contributo
Un aspetto fondamentale per la validità dell’agevolazione riguarda la tipologia di istituto frequentato. Il riconoscimento del contributo è infatti vincolato esclusivamente alla frequenza di nidi e strutture abilitate all’erogazione di servizi educativi per la fascia 0-3 anni. Tra queste rientrano i nidi, i micronidi, le sezioni primavera, gli spazi gioco e i servizi educativi in contesto domiciliare. Qualora la struttura prescelta non risulti regolarmente abilitata, l’istanza non potrà essere accolta.
Il calcolo della somma spettante viene inoltre “neutralizzato” dagli importi già percepiti attraverso l’Assegno Unico e Universale (AUU). Questo meccanismo di integrazione assicura che il sostegno totale non superi i limiti previsti dalla normativa per l’inclusione e le prestazioni familiari. Solo le strutture certificate garantiscono il rimborso. La domanda deve essere presentata esclusivamente dal genitore intestatario delle fatture o delle ricevute di pagamento.
Contestualizzazione e impatto sul welfare familiare
L’evoluzione del Bonus nido si inserisce in un quadro di riforme strutturali volte a contrastare il calo della natalità in Italia. Negli ultimi anni, il costo medio degli asili nido privati nelle aree metropolitane ha subito incrementi significativi, rendendo il contributo statale un elemento indispensabile per il bilancio di molte famiglie. Rispetto al passato, la stabilizzazione della domanda fino ai tre anni del minore rappresenta un passo avanti verso una pubblica amministrazione più vicina al cittadino.
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