Ragusa – La grande tradizione lirica italiana torna protagonista in città con un appuntamento dedicato a uno degli artisti più amati del panorama musicale mondiale. Venerdì 5 giugno, alle 20.30, l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospiterà “Il Sole nella voce che emozionò il mondo”, concerto tributo a Luciano Pavarotti inserito nella 31ª Stagione Concertistica Internazionale Melodica – La Musica dell’Anima.

Sul palco saliranno il tenore Francesco Ciotola, noto al pubblico anche come Francesco Fortes, e la pianista Nadia Testa, protagonisti di una serata che ripercorrerà alcune delle pagine più celebri del repertorio lirico e della tradizione musicale italiana.

L’evento proporrà un viaggio musicale tra opere, melodie popolari e composizioni pianistiche che richiamano il percorso artistico di Pavarotti, interprete capace di avvicinare il grande pubblico alla lirica grazie a uno stile diretto e riconoscibile.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il programma attraverserà autori simbolo dell’opera italiana e brani ispirati alle atmosfere del Mediterraneo, in un omaggio che punta a ricordare non solo la straordinaria voce del tenore modenese, ma anche il suo ruolo nella diffusione della cultura musicale nel mondo.

La direttrice artistica di Melodica, Diana Nocchiero, ha sottolineato come Pavarotti abbia rappresentato un punto di riferimento capace di superare barriere culturali e generazionali, contribuendo a rendere la musica lirica accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Due interpreti di esperienza internazionale

Il concerto vedrà protagonista Francesco Ciotola, formatosi con importanti maestri del panorama lirico italiano e perfezionatosi presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel corso della sua carriera ha interpretato numerosi ruoli operistici esibendosi in teatri italiani e in rassegne internazionali.

Accanto a lui ci sarà la pianista Nadia Testa, musicista con una lunga esperienza concertistica maturata in Europa, America, Africa e Medio Oriente. Oltre all’attività artistica, svolge incarichi nel campo della divulgazione musicale, della didattica e dell’organizzazione di eventi culturali.

Appuntamento il 5 giugno a Ragusa

L’ingresso del pubblico è previsto a partire dalle ore 20.00, mentre il concerto inizierà alle 20.30.

L’iniziativa conferma il ruolo del Centro Commerciale Culturale di Ragusa come punto di riferimento per la programmazione musicale della città e rappresenta uno degli appuntamenti di rilievo della stagione culturale di inizio estate nel capoluogo ibleo.