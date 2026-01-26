Vittoria – Poteva rivelarsi un bel bottino se gli ignoti fossero riusciti a rubare, ma si attivava l’antifurto della filiale di una nota catena di supermercati e prontamente le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza “ La Sicurezza” di Vittoria, intervenivano tempestivamente per evitarlo.
Alle ore 2 di notte l’antifurto segnalava una intrusione e le autopattuglie di GpG arrivavano in filiale e dal controllo interno veniva trovato un buco di notevoli dimensioni sul muro che confinava con un terreno incolto del retro.
All’interno della stanza dove veniva rinvenuto il buco, gli ignoti avevano rovistato, ma era un ufficio e quindi c’erano solo documenti.
Poi l’arrivo dei vigilantes, che mandava a monte l’impresa ladresca.
Poco dopo, sul posto, anche i Carabinieri del nucleo Radiomobile per acquisire le immagini dell’impianto di videosorveglianza e per le indagini del caso.
