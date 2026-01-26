Scicli – Un gravissimo incidente sul lavoro è avvenuto oggi intorno alle ore 15 in contrada Spinello a Donnalucata, frazione di Scicli. Secondo le prime informazioni un operaio, un extracomunitario, è caduto dal tetto di un capannone facendo un volo di oltre 5 metri.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha seguito delle lesioni riportate dall’uomo ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto i carabinieri.