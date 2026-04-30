Dalle prime ore di oggi, 30 aprile 2026, un vasto incendio all’Ortoimballaggi di Santa Croce Camerina sta impegnando i soccorsi lungo la strada che collega il comune a Comiso. Il rogo è divampato intorno alle ore 3:00 per cause che restano ancora al centro degli accertamenti da parte delle autorità competenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco sulla Santa Croce-Comiso

L’emergenza ha richiesto lo spiegamento di ingenti forze per contenere l’avanzata del fuoco. Sul posto stanno operando sette mezzi e circa venti uomini provenienti dalla sede centrale di Ragusa e dai distaccamenti di Santa Croce Camerina e Vittoria. Secondo quanto riportato dai soccorritori, l’incendio ha trovato facile esca nei materiali stoccati all’interno dei depositi, propagandosi con estrema rapidità.

Il calore intenso e la velocità di combustione hanno provocato gravi danni strutturali ai locali dell’azienda. Nonostante la violenza del rogo, le squadre dei Vigili del Fuoco sono riuscite a mettere in sicurezza e sottrarre alla distruzione un autocarro e una vettura che si trovavano nelle immediate vicinanze del perimetro interessato dalle fiamme.

Indagini in corso e impatto sul territorio ragusano

Oltre ai tecnici del 115, sono intervenuti sul luogo del sinistro le unità dei Carabinieri di Vittoria, Ragusa e Santa Croce Camerina per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. La colonna di fumo prodotta dalla combustione dei materiali da imballaggio è rimasta visibile per ore in tutta la fascia trasformata del ragusano, area nevralgica per l’economia agricola siciliana.

Le operazioni di smassamento e bonifica proseguono tuttora per evitare la ripresa di focolai nascosti sotto le macerie. Resta l’incognita sull’origine del rogo. Le cause non sono ancora state accertate.