L’INPS ha confermato il calendario ufficiale per il mese di maggio 2026, stabilendo che gli accrediti dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per le prestazioni in corso di godimento, che non hanno subito variazioni, saranno effettuati tra giovedi 20 e venerdi 21 maggio. Questa programmazione, definita con il messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025, permette alle famiglie di pianificare con precisione il budget mensile.

Calendario pagamenti e scadenze operative

Il calendario 2026, comunicato ufficialmente dall’Istituto, assicura una cadenza regolare per i pagamenti, riducendo le incertezze per i beneficiari. Di seguito è riportato lo schema operativo per i pagamenti del prossimo mese:

Pagamenti ordinari (senza variazioni): 20 e 21 maggio 2026.

20 e 21 maggio 2026. Nuove domande e conguagli: Le rate relative alle prime mensilità, dopo la presentazione della domanda, o quelle soggette a conguaglio, vengono erogate nell’ultima settimana del mese.

È importante ricordare che, per i nuclei familiari che hanno subito variazioni (come un aggiornamento ISEE o cambiamenti nella composizione del nucleo), le date possono subire leggere variazioni rispetto al calendario ordinario. Il sistema di monitoraggio INPS garantisce comunque l’erogazione entro la fine del mese solare.

Verifica dell’accredito e supporto

Per verificare lo stato del proprio pagamento, i beneficiari possono accedere in autonomia all’area riservata del portale INPS utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. La sezione “Fascicolo previdenziale del cittadino” fornisce il dettaglio puntuale dell’importo erogato e la data effettiva di accredito.

Qualora l’accredito non risultasse visualizzabile nelle date indicate, si consiglia di verificare la validità dell’ISEE 2026 trasmesso. In caso di discrepanze, il Contact Center INPS e le sedi territoriali sono disponibili per assistenza specifica. La corretta trasmissione del modello ISEE è condizione necessaria per evitare il riconoscimento dell’importo minimo previsto per legge.