La città di Scicli si appresta a conferire il Leone di Bronzo Scicli, la sua massima onorificenza, alla professoressa Susan Gennaro. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 2 maggio 2026, alle ore 18:30, presso la sede settecentesca di Palazzo Spadaro. Il sindaco Mario Marino consegnerà ufficialmente il simbolo della città all’illustre docente e operatrice umanitaria statunitense.

L’evento celebrativo, aperto alla cittadinanza, riconosce il valore di una carriera dedicata alla medicina e all’infermieristica accademica ai massimi livelli mondiali. La professoressa Gennaro, profondamente legata alla terra iblea, rappresenta un ponte tra l’eccellenza scientifica internazionale e le radici locali.

La carriera internazionale di Susan Gennaro e l’impegno umanitario

La figura della professoressa Gennaro occupa un posto di rilievo nel panorama sanitario degli Stati Uniti. Tra il 2008 e il 2021 ha ricoperto l’incarico di Preside della William F. Connell School of Nursing presso il Boston College. Durante questo tredicennio, ha guidato l’istituzione verso standard di innovazione che hanno consolidato il centro come uno dei principali poli formativi americani per il settore infermieristico.

Oltre alla gestione accademica, il suo percorso professionale include ruoli di direzione e docenza presso istituti d’eccellenza come la University of Pennsylvania e la New York University. Gran parte della sua attività di ricerca e intervento è stata rivolta alla tutela delle fasce più fragili della popolazione, con un focus specifico sulla salute delle donne di colore durante la gravidanza e sul benessere di puerpere e neonati.

Palazzo Spadaro e il valore del Leone di Bronzo Scicli

Il conferimento di questo premio avviene in un contesto storico di grande pregio. Palazzo Spadaro, situato nel cuore del centro barocco patrimonio UNESCO, funge da cornice istituzionale per la valorizzazione delle personalità che portano lustro al nome di Scicli nel mondo. Il riconoscimento sottolinea non solo l’eccellenza tecnica, ma anche l’impatto sociale delle azioni intraprese dalla premiata.

Storicamente, premi come il Leone di Bronzo Scicli servono a rinsaldare il legame tra le comunità locali e le eccellenze della diaspora o i professionisti che mantengono vivo un rapporto identitario con il territorio. In un’epoca caratterizzata da una forte mobilità professionale, Scicli sceglie di celebrare una figura che ha saputo coniugare il rigore accademico di Boston con l’impegno verso i diritti umani universali.

Resta da scoprire quali saranno le motivazioni ufficiali integrali che accompagneranno la consegna della statuetta durante il protocollo di sabato. Un legame indissolubile tra scienza e territorio. La cerimonia rappresenta un momento di riflessione sull’importanza della cura e della formazione accademica applicata al sociale.