Pozzallo – Un barcone con 150 migranti, si trova a 50 miglia a sud-est della costa di Pozzallo. Una motovedetta della capitaneria di Porto, si sta dirigendo sull’obiettivo per eseguire le operazioni di soccorso.
Considerato l’imminente peggioramento delle condizioni meteo marine, bisogna fare resto per salvaguardare la vita di tanti esseri umani e non fare correre rischi ai tanti Militari della Guardia Costiera che non finiremo mai di ringraziare per il delicato e difficile compito che svolgono sempre con grande professionalità, oltre che con grande umanità.
