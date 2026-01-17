Modica – Cresce l’apprensione in Sicilia per l’imminente arrivo del ciclone mediterraneo “Harry”, previsto per l’inizio della prossima settimana. A Modica, l’amministrazione comunale si è già attivata: si è conclusa poco fa una riunione straordinaria della Protezione Civile, alla quale hanno preso parte il Sindaco e la squadra assessoriale per definire le strategie di intervento.

Allerta maltempo per lunedì 19 e martedì 20 gennaio

Le proiezioni meteorologiche indicano che le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da condizioni meteo particolarmente avversi. Al momento vige uno stato di pre-allerta generale, ma la macchina dei soccorsi è già in fase di mobilitazione per monitorare i punti critici del territorio.

Verso la chiusura delle scuole: si attende il bollettino

Uno dei temi più sentiti dalla cittadinanza riguarda la continuità delle attività scolastiche. Su questo fronte, l’amministrazione invita alla calma e alla consultazione delle fonti ufficiali. La decisione definitiva sulla chiusura degli istituti scolastici verrà presa solo dopo la pubblicazione del bollettino della Protezione Civile Regionale, atteso per il pomeriggio di domani, domenica 18 gennaio. I sindaci dei vari Comune della provincia di Ragusa agiranno di concerto, consultandosi con gli enti competenti per adottare una linea comune in base al livello di criticità assegnato (arancione o rosso).

Norme di comportamento e autoprotezione

Le autorità raccomandano caldamente alla popolazione di seguire le linee guida per la sicurezza:

Limitare gli spostamenti: Evitare di uscire di casa se non per motivi strettamente necessari. Prudenza: Non sostare in prossimità di zone soggette ad allagamenti o aree esposte a forti raffiche di vento. Informazione: Consultare le tavole informative pubblicate sui canali social del Comune e restare aggiornati sulle evoluzioni meteo.

L’appello delle istituzioni è alla responsabilità individuale: evitare rischi inutili è fondamentale per facilitare il lavoro dei soccorritori durante le ore di picco del maltempo.