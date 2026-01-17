Modica – “Abbiamo voluto una conferenza stampa perche’ ho sentito il dovere di informare Modica su un passaggio della nostra azione amministrativa”. E’ quanto afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri dopo la conferenza stampa tenuta a Palazzo San Domenico per relazione sulla situazione economica del Comune di Modica. “L’occasione – spiega il sindaco di Modica – è stata la prima rendicontazione dopo la valutazione di 387 istanze da parte dei creditori. E’ risultata una massa passiva di 80 mln e 121 mila euro. E’ l’esito dei primi 7 mesi di incessante lavoro dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.

Un anno fa, il 7 gennaio, la giunta comunale firmo’ all’unanimità un documento che, alla luce di quanto emerso dal lavoro dell’OSL, fu un atto di responsabilità e non certo fatto per paura. E per questo ringrazio gli assessori della giunta di allora. Un grazie lo rivolgo anche ai tre componenti dell’OSL che hanno lavorato quotidianamente alla ricognizione della massa passiva. Con loro abbiamo condiviso la scelta di indire questa conferenza stampa per informare la Città di una questione parecchio sentita e delicata.

Grazie anche ai dirigenti e agli uffici del nostro ente per la cura dimostrata nell’espletamento di ogni passaggio e grazie alla mia squadra assessoriale per il costante lavoro di risanamento economico che continuiamo a portare avanti e che non ci distoglie dall’affrontare e risolvere i problemi e dal dare sviluppo e impulso alla Città.

La delibera pubblicata oggi mette un punto fermo sullo status quo e quella somma potrebbe variare man mano che il lavoro di accertamento e di ricezione delle istanze andrà avanti. Noi proseguiamo nel percorso intrapreso un anno fa con una scelta difficile ma necessaria, consapevoli del fatto che Modica è un insieme di risorse che ci consentiranno di uscire presto dal guado.

E’ cresciuta la percentuale di nostri concittadini che assolvono al dovere di pagare le tasse comunali e questo agevola il cammino del risanamento.

Non saranno aumentate le tasse ne’ metteremo nuovi balzelli ma, per il principio di equità, aumenteremo i controlli, strategia essenziale per il risanamento e per accelerare l’uscita del comune di Modica dallo stato di dissesto