Il 2026 segna una svolta decisiva nel panorama dei bonus o agevolazioni fiscali e dei sussidi in Italia. Se da un lato il Governo conferma pilastri storici per il sostegno alle famiglie e alla salute, dall’altro si chiude definitivamente l’era del Superbonus e di altri incentivi che hanno caratterizzato l’ultimo quadriennio.

Ecco la mappa aggiornata degli strumenti a disposizione dei cittadini.

1. Emergenza Energetica e Disagio Fisico

Il sistema dei bonus sociali continua a proteggere i redditi più bassi contro il caro bollette.

Bonus Luce: L’assegno varia in base al numero dei componenti: si va da 146 € (nuclei di 1-2 persone) a 204,40 € per le famiglie numerose (oltre 4 membri).

L’assegno varia in base al numero dei componenti: si va da (nuclei di 1-2 persone) a per le famiglie numerose (oltre 4 membri). Bonus Gas: Il contributo è variabile e dipende non solo dalla numerosità familiare, ma anche dalla zona climatica e dal tipo di utilizzo (solo cottura/acqua calda o anche riscaldamento). I tetti Isee restano fissati a 9.350 € (che salgono a 20.000 € per chi ha almeno 4 figli).

Il contributo è variabile e dipende non solo dalla numerosità familiare, ma anche dalla e dal tipo di utilizzo (solo cottura/acqua calda o anche riscaldamento). I tetti Isee restano fissati a (che salgono a per chi ha almeno 4 figli). Disagio Fisico: Indipendente dal reddito, è destinato a chi utilizza apparecchiature elettromedicali salvavita. Il contributo può arrivare a 463,55 € per le utenze con potenza elevata.

2. La Nuova “Casa”: Ristrutturazioni ed Ecobonus

Addio alle percentuali “monstre”: il 2026 stabilizza le detrazioni su soglie più contenute, premiando l’abitazione principale.

Ristrutturazioni e Sismabonus: Resta la detrazione al 50% per la prima casa (tetto di spesa 96mila euro), mentre scende al 36% per gli altri immobili.

Resta la detrazione al per la prima casa (tetto di spesa 96mila euro), mentre scende al per gli altri immobili. Efficientamento Energetico: L’Ecobonus segue lo stesso schema: 50% per la casa di residenza e 36% per le seconde case.

L’Ecobonus segue lo stesso schema: per la casa di residenza e per le seconde case. Arredi: Confermato il Bonus Mobili, ma con un tetto di spesa ridotto a 5.000 € (detrazione al 50%) e sempre legato a interventi di recupero edilizio preesistenti.

3. Famiglia e Istruzione: il pacchetto “Nuovi Nati”

Il sostegno alla natalità e alla scuola resta una priorità, con importi parametrati all’Isee.

Bonus Nuovi Nati: Un contributo una tantum di 1.000 € per ogni nascita o adozione (Isee sotto i 40mila euro).

Un contributo una tantum di per ogni nascita o adozione (Isee sotto i 40mila euro). Nidi e Mamme: Il Bonus Asilo Nido può arrivare a 3.000 € l’anno. Per le mamme lavoratrici (dipendenti e autonome) è previsto un esonero contributivo fino a 720 € annui.

Il Bonus Asilo Nido può arrivare a l’anno. Per le mamme lavoratrici (dipendenti e autonome) è previsto un esonero contributivo fino a annui. Scuola: Novità per le paritarie con un voucher da 1.500 € (Isee max 30mila euro), mentre il bonus libri resta gestito a livello comunale.

4. Salute e Sociale

Bonus Psicologo: Confermato il sostegno per la salute mentale, con un tetto massimo di 1.500 € per i redditi più bassi (Isee sotto i 15mila euro).

Confermato il sostegno per la salute mentale, con un tetto massimo di per i redditi più bassi (Isee sotto i 15mila euro). Carta Acquisti e “Dedicata a te”: Restano i contributi per la spesa alimentare e sanitaria: la social card da 80 € bimestrali (per over 65 e bimbi sotto i 3 anni) e la carta da 500 € una tantum per beni di prima necessità.

La “Black List”: cosa sparisce nel 2026

Il nuovo anno porta con sé alcuni tagli significativi. Ecco cosa non sarà più richiedibile: