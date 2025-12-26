Scicli – Con nota dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 2 dicembre 2025, il Comune di Scicli è stato ufficialmente inserito tra i soggetti beneficiari del Programma di edilizia residenziale sociale, a seguito della rimodulazione delle risorse statali e regionali.

Un finanziamento complessivo di oltre 6 milioni di euro consentirà la realizzazione di un importante progetto di riqualificazione dei quartieri San Bartolomeo e San Giuseppe, aree strategiche e bicentrali del tessuto urbano cittadino.

Nel dettaglio, al Comune di Scicli è stato assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro di risorse statali, cui si aggiunge un cofinanziamento regionale di 1 milione e 160 mila euro, per un investimento complessivo di 6 milioni e 160 mila euro.

Il progetto prevede un articolato intervento di rigenerazione urbana che, oltre alla riqualificazione del patrimonio edilizio e degli spazi comuni, consentirà al Comune di realizzare oltre 27 nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale, che saranno concessi in locazione ai cittadini di Scicli aventi diritto, offrendo una risposta concreta al fabbisogno abitativo.

La rigenerazione complessiva dei quartieri San Bartolomeo e San Giuseppe renderà le aree interessate più attrattive, vivibili e sicure, con effetti positivi anche sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e sul miglioramento generale della qualità della vita.

Grazie al via libera regionale, il Comune è ora autorizzato ad avviare le procedure di gara per l’appalto integrato, entrando così nella fase operativa dell’intervento.

«Esprimiamo grande soddisfazione per questo importante risultato – dichiara il sindaco di Scicli, Mario Marino – che permetterà alla nostra città di intervenire in modo strutturale su due quartieri fondamentali come San Bartolomeo e San Giuseppe. Non si tratta solo di riqualificazione urbana, ma anche della realizzazione di oltre 27 nuovi alloggi da destinare alla locazione sociale, offrendo risposte concrete a chi ne ha diritto e contribuendo a costruire una Scicli più giusta, moderna e inclusiva».

«L’intervento – sottolinea l’assessore Enzo Giannone – si inserisce in una strategia complessiva di rigenerazione del centro urbano di Scicli. La riqualificazione di San Bartolomeo e San Giuseppe si affianca infatti ai grandi progetti già finanziati dell’area Lipparini, con quasi 9 milioni di euro, e del Parco di Chiafura, con oltre 8 milioni di euro. Tre interventi che, nel loro insieme, daranno al cuore della città una nuova faccia, più attrattiva, funzionale e di qualità».

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento al Consiglio comunale e alla maggioranza consiliare, che hanno sostenuto sin dall’inizio questo progetto, garantendo un contributo determinante e continuo nelle attività e nelle operazioni consiliari necessarie al raggiungimento di questo importante obiettivo per la città.