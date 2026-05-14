Il degrado del cimitero comunale di Comiso approda in Consiglio comunale. Il capogruppo del Partito Democratico, Gigi Bellassai, ha presentato un’interrogazione urgente indirizzata all’amministrazione cittadina per chiedere chiarimenti sulle condizioni dell’area cimiteriale e sulle eventuali misure previste per il ripristino del decoro.

Secondo quanto segnalato dal consigliere comunale, diversi cittadini avrebbero denunciato situazioni di incuria all’interno del cimitero, con particolare riferimento alla presenza di vegetazione spontanea e alla manutenzione ritenuta insufficiente degli spazi pubblici. Tra le criticità indicate nell’atto ispettivo figurano anche problemi legati ai servizi di pulizia e all’igiene dell’area.

Nel documento depositato in aula, Bellassai sottolinea che il cimitero rappresenta un luogo di valore civile e sociale per la comunità di Comiso, destinato alla memoria dei defunti e frequentato quotidianamente da numerose famiglie. Per questo motivo, il consigliere del Pd ritiene necessario un intervento tempestivo da parte del Comune.

L’esponente dell’opposizione chiede all’amministrazione comunale di chiarire quali siano le cause che hanno determinato l’attuale situazione e quali interventi siano stati programmati per affrontare le criticità evidenziate. Nell’interrogazione viene inoltre richiesta una comunicazione sulle tempistiche previste e sulle risorse economiche destinate alla gestione e alla manutenzione del cimitero comunale.

Secondo quanto riferito nel documento politico, l’obiettivo sarebbe quello di garantire maggiore decoro e sicurezza all’interno dell’area cimiteriale.

Il tema potrebbe ora approdare al centro del dibattito del Consiglio comunale di Comiso, dove Bellassai ha chiesto una risposta scritta da parte del sindaco e dell’assessore competente, oltre alla discussione dell’argomento in aula.

La vicenda riporta l’attenzione sulla gestione degli spazi pubblici cittadini e sulla manutenzione delle strutture comunali, tema già emerso negli ultimi mesi in diverse segnalazioni provenienti dal territorio ibleo.