Si è svolto a Ragusa, nell’auditorium della Camera di Commercio, un incontro dedicato alle novità del nuovo Codice dei contratti pubblici e alle conseguenze operative per professionisti tecnici ed enti locali siciliani. L’iniziativa è stata promossa dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Ragusa, con la partecipazione di numerosi architetti, tecnici della pubblica amministrazione e rappresentanti istituzionali del territorio.

Al centro del confronto, le procedure previste dalla normativa nazionale e il relativo recepimento nella Regione Siciliana, con particolare attenzione ai servizi di architettura e ingegneria. Durante i lavori sono stati approfonditi gli aspetti legati alla qualificazione delle stazioni appaltanti, alla digitalizzazione delle gare e al ruolo della progettazione nelle opere pubbliche.

Ospite dell’incontro è stato Rino La Mendola, vicepresidente nazionale del Consiglio nazionale degli architetti PPC. Nel suo intervento ha illustrato le principali modifiche introdotte dal nuovo impianto normativo, soffermandosi sulle procedure applicate agli appalti pubblici e sull’importanza dei concorsi di progettazione per la selezione delle opere.

Secondo quanto riferito dall’Ordine degli Architetti di Ragusa, il tema della formazione tecnica resta centrale per accompagnare professionisti e amministrazioni locali nell’applicazione delle nuove disposizioni. Il presidente provinciale Vincenzo Pitruzzello ha evidenziato come il nuovo Codice punti sulla qualità progettuale, sulla trasparenza delle procedure e sulla digitalizzazione dei processi amministrativi.

Nel corso dell’appuntamento sono stati affrontati anche i temi relativi ai livelli di progettazione, alle competenze del Rup e alle modalità operative delle piattaforme telematiche utilizzate negli appalti pubblici. Un focus specifico ha riguardato le differenze applicative previste dal recepimento siciliano della normativa nazionale, aspetto considerato strategico per gli enti locali della provincia di Ragusa.

L’iniziativa rientra nel programma di aggiornamento professionale promosso dall’Ordine provinciale degli architetti, che nelle prossime settimane potrebbe prevedere ulteriori momenti formativi dedicati alle procedure amministrative e alla progettazione pubblica sul territorio ibleo.

All’organizzazione dell’approfondimento tecnico hanno collaborato anche la vicepresidente dell’Ordine Federica Cavallo e la consigliera Letizia Rollo.