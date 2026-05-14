Il Comune di Vittoria ha approvato le nuove linee guida per l’attribuzione e la gestione dell’Identità Alias Vittoria, provvedimento destinato a regolare l’utilizzo di un nome d’elezione nei rapporti interni con l’amministrazione comunale da parte delle persone che stanno affrontando un percorso di affermazione di genere.

La delibera è stata adottata dalla Giunta comunale con l’obiettivo di rafforzare le misure di inclusione e contrasto alle discriminazioni legate all’identità di genere. Il provvedimento riguarda in particolare le persone transgender e gender diverse, consentendo l’utilizzo di un’identità coerente con il proprio percorso personale anche in assenza della rettifica anagrafica definitiva.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Vittoria, le linee guida si inseriscono nel quadro delle normative nazionali, regionali ed europee dedicate alla tutela dei diritti delle persone TGD. L’amministrazione ha inoltre affidato ai dirigenti delle direzioni competenti il compito di predisporre gli atti necessari per l’applicazione concreta del regolamento all’interno degli uffici comunali.

L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Vittoria, Francesca Corbino, ha collegato l’approvazione dell’atto alla Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia del 17 maggio, definendo il registro Alias uno strumento utile a ridurre situazioni di disagio e discriminazione durante i percorsi di transizione di genere.

Nel corso dell’intervento istituzionale, l’assessore ha inoltre auspicato l’adozione di strumenti analoghi anche negli istituti scolastici del territorio, evidenziando il tema del benessere psicologico degli studenti e delle pari opportunità all’interno delle scuole.

Sul provvedimento è intervenuto anche il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, che ha definito l’approvazione delle linee guida un atto legato alla tutela dei diritti e al rispetto della dignità personale. Secondo il primo cittadino, il nuovo regolamento conferma l’impegno dell’ente verso politiche amministrative orientate all’inclusione e alla prevenzione delle discriminazioni.

L’introduzione dell’Identità Alias rappresenta un nuovo passaggio amministrativo per il Comune ipparino nell’ambito delle politiche sociali e dei servizi rivolti alla persona. Nei prossimi mesi gli uffici comunali dovranno definire le modalità operative per l’applicazione del registro e per la gestione delle richieste interne legate all’utilizzo del nome d’elezione.