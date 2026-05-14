Le vie del centro storico di Vittoria ospiteranno domenica 17 maggio la nuova edizione della Fast Walk Vittoria, manifestazione dedicata alla camminata sportiva che coinvolgerà atleti, associazioni e cittadini nel cuore della città. L’iniziativa interesserà in particolare l’area di Piazza del Popolo, con un percorso urbano pensato per valorizzare il patrimonio architettonico Liberty del centro vittoriese.

L’appuntamento unirà attività sportiva e promozione del territorio, trasformando le principali strade cittadine in un percorso aperto agli appassionati del walking e del benessere all’aria aperta. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra realtà associative locali e gruppi sportivi impegnati nella diffusione della camminata sportiva nella provincia di Ragusa.

Tra i soggetti coinvolti figurano il gruppo “The Walkers”, coordinato da Giovanni Cardello, e la UISP Iblei, che curerà il supporto tecnico e organizzativo dell’evento. L’obiettivo dell’iniziativa è favorire la partecipazione collettiva attraverso una giornata dedicata allo sport accessibile e alla fruizione degli spazi urbani.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Vittoria, la manifestazione punta anche a valorizzare il centro storico cittadino attraverso eventi capaci di richiamare pubblico e visitatori. Il percorso interesserà infatti alcune delle aree più rappresentative dell’architettura Liberty locale, elemento identitario della città ipparina.

L’assessore allo Sport del Comune di Vittoria, Fabio Prelati, ha evidenziato il valore sociale dell’iniziativa, sottolineando la partecipazione attesa di numerosi cittadini lungo il percorso urbano. Per l’amministrazione comunale, la Fast Walk rappresenta anche uno strumento di promozione turistica e di aggregazione.

Sulla stessa linea il sindaco Francesco Aiello, che ha richiamato l’importanza degli eventi sportivi organizzati nel centro cittadino per incentivare la vivibilità degli spazi pubblici e la valorizzazione del patrimonio architettonico locale.

La manifestazione si inserisce nel calendario degli eventi sportivi primaverili promossi sul territorio di Vittoria e potrebbe determinare modifiche temporanee alla viabilità nelle zone interessate dal percorso. Ulteriori dettagli organizzativi e indicazioni operative potrebbero essere comunicati nei prossimi giorni dal Comune di Vittoria e dagli organizzatori.