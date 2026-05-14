Un tentativo di furto è stato interrotto nel centro storico di Scicli, dove i proprietari di un’abitazione hanno sorpreso un uomo mentre cercava di entrare nell’immobile forzando la porta d’ingresso. L’episodio è avvenuto nelle ultime ore tra le vie del cuore cittadino e ha riacceso l’attenzione sul tema della microcriminalità in città.

Secondo quanto emerso dai primi riscontri, la famiglia stava rientrando a casa quando ha notato un individuo intento a manomettere la serratura. La maniglia dell’ingresso sarebbe stata danneggiata durante il tentativo di effrazione. Alla vista dei residenti, l’uomo si è dato immediatamente alla fuga attraversando rapidamente le strette strade del centro storico di Scicli.

Stando ai racconti raccolti sul posto, il sospetto avrebbe avuto con sé uno zaino. Non avrebbe agito da solo. Nei pressi dell’abitazione sarebbe stato notato un secondo uomo, ritenuto dagli investigatori un possibile complice incaricato di controllare i movimenti nella zona.

L’ipotesi presa in considerazione dalle forze dell’ordine è che i due stessero monitorando gli spostamenti della famiglia prima di entrare in azione. Il rientro improvviso dei proprietari avrebbe però fatto fallire il piano, costringendo i malviventi ad allontanarsi senza riuscire ad accedere all’immobile.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, sono stati intensificati i controlli nelle aree del centro cittadino. Al momento non risultano persone identificate. Gli accertamenti proseguono anche attraverso eventuali immagini di videosorveglianza presenti lungo le vie interessate dal tentato furto.

L’episodio potrebbe rientrare in una serie di azioni mirate ai danni di abitazioni del centro urbano. Le verifiche delle forze dell’ordine proseguiranno nelle prossime ore per chiarire eventuali collegamenti con altri casi registrati recentemente nel territorio di Scicli.