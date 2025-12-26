La comunità di Modica e il mondo dello sport siciliano si stringono nel dolore per la prematura scomparsa di Simone Cicero, spentosi a soli 49 anni. Storico volto e anima della Pro Volley Team Modica, Cicero è stato per anni il motore della pallavolo femminile locale, diventando un pilastro insostituibile per generazioni di atlete e appassionati.

Nonostante la grave malattia che lo aveva colpito, Simone ha affrontato l’ultimo periodo con la dignità e la forza che lo hanno sempre contraddistinto sui campi di gara. Il suo spirito sportivo, intriso di competenza e profonda umanità, è rimasto intatto fino alla fine, confermandolo come un esempio di vita per l’intera città. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile non solo nel movimento pallavolistico, ma in tutto il tessuto sociale modicano.

Per permettere a quanti lo hanno amato di rendergli l’ultimo omaggio, la camera ardente verrà allestita proprio in uno dei luoghi che più ha amato e frequentato: il pallone geodetico di via Fabrizio, nel quartiere Sacro Cuore. Sarà possibile porgere l’estremo saluto domani, venerdì 26 dicembre, dalle ore 11:00 alle 18:00.

Il cordoglio del mondo sportivo

Oltre alla pallavolo, Simone era un grande appassionato di calcio, come ricordato con commozione dallo Juventus Club Modica. In una nota, i soci del club lo hanno definito un “leone” e un “guerriero speciale”, sottolineando l’orgoglio di averlo avuto tra le proprie fila.

Moltissimi i messaggi di affetto che in queste ore stanno inondando i social network: un coro unanime di stima per un uomo che ha saputo unire la passione agonistica a una rara gentilezza d’animo. La redazione si unisce alle condoglianze verso le famiglie Cicero e Cannata.