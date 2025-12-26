Ragusa – Il Comune di Ragusa ha indetto una Gara Europea a Procedura Aperta finalizzata all’affidamento del servizio di gestione di una componente fondamentale della raccolta differenziata. La procedura riguarda il Servizio di ritiro, intermediazione e conferimento presso impianti autorizzati al recupero finale dei rifiuti urbani biodegradabili (codice EER 20.01.08), provenienti dalla raccolta differenziata cittadina.
La procedura si svolge in modalità interamente telematica attraverso la piattaforma accessibile al link: https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it/. Il bando segue l’iter della procedura aperta, come previsto dall’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, e sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, secondo l’art. 108 comma 3 del medesimo Codice. Si invitano gli operatori economici interessati a consultare la documentazione completa sul portale telematico.
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare la propria offerta entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 29 dicembre 2025.
Lascia un commento