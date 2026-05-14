La città di Comiso si prepara a entrare nel cuore dei festeggiamenti dedicati a Maria Santissima Addolorata, appuntamento religioso tra i più sentiti del territorio ibleo. Tra venerdì e sabato sono previsti momenti di preghiera, cortei religiosi e iniziative pubbliche che coinvolgeranno il centro storico e numerosi fedeli.

Il programma delle celebrazioni prenderà il via domani nella chiesa Madre, dove alle 19 sarà celebrata la messa presieduta da don Simone Vittorio Gatto. Al termine della funzione religiosa verrà consegnata la decima edizione della borsa di studio “Maria Ss. Addolorata”, istituita in ricordo del dottore Turi Schirmo.

Subito dopo, alle 20, partirà la tradizionale “Via Matris”, accompagnata dal corpo bandistico “Kasmeneo” e animata dal gruppo dei devoti portatori della Vergine Addolorata. Il corteo attraverserà diverse strade del centro cittadino, tra cui via Monsignor Rimmaudo, via Di Vita, corso Conte di Torino, via Cascino, via Veneto e corso Principe di Napoli, fino al rientro nella chiesa Madre.

Le celebrazioni proseguiranno sabato 16 maggio, giornata che precede la festa principale. In mattinata e nel pomeriggio è previsto il tradizionale scampanio festivo, mentre alle 17 la banda musicale attraverserà le principali vie di Comiso.

Particolarmente atteso il rito della “Pigghiata o Mantù”, previsto alle 19 nella chiesa di San Biagio. Da qui partirà il corteo processionale con gli elementi ornamentali del simulacro della Madonna Addolorata, tra cui il manto, la raggiera, le stelle e la reliquia mariana. Il percorso interesserà viale della Resistenza, via Generale Amato, corso Umberto I, piazza Fonte Diana e via Monsignor Rimmaudo.

Alle 19.30 si terrà uno dei momenti più simbolici della festa religiosa: la svelata del simulacro settecentesco della Beata Vergine Addolorata nella chiesa Madre. Il rito sarà accompagnato dalla tradizionale pioggia di petali di rosa e dal canto dell’Inno dedicato alla Vergine, alla presenza dei fedeli e delle associazioni religiose cittadine.

In serata, piazza Fonte Diana e il sagrato della chiesa Madre ospiteranno “Incanto: artisti sotto le stelle”, evento con musicisti, giocolieri e artisti di strada inserito nel calendario dei festeggiamenti.

Le celebrazioni dedicate all’Addolorata rappresentano uno degli appuntamenti religiosi più partecipati di Comiso, capace di richiamare ogni anno fedeli, famiglie e visitatori nel centro storico cittadino.