Maltempo in Sicilia. Le previsioni meteo per oggi, domenica 19 ottobre, elaborate da Marco Gelfo de Il Mio meteo Sicilia (vedi foto), indicano il persistere di condizioni di instabilità sull’Isola, causate da una depressione afro-mediterranea.
Maltempo Sicilia: previsioni dettagliate per oggi, domenica 19 ottobre
Cielo: Si attende nuvolosità irregolare su tutta la regione per gran parte della giornata.
Precipitazioni: Il rischio di piogge si concentrerà soprattutto nel pomeriggio e in serata, quando sono previste deboli piogge sparse che interesseranno in particolare le zone orientali della Sicilia.
Temperature, Venti e Mari
Temperature: Si registrerà una lieve diminuzione termica, specialmente sui settori settentrionali.
Venti: Soffieranno moderati da Nord-Est (NE) sullo Ionio, con possibili rinforzi. Altrove, venti deboli o moderati orientali, con raffiche da Nord-Ovest (NW) previste sul Canale di Sicilia.
Mari: Il Tirreno è previsto poco mosso. Lo Ionio risulterà molto mosso, mentre il Canale di Sicilia sarà mosso. Si raccomanda prudenza in mare, specie sul versante ionico.
