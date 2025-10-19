L’INPS ha reso ufficiale il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico Universale (AUU) destinato al sostegno delle famiglie con figli a carico per il mese di ottobre 2025. Le famiglie che sono già titolari del beneficio e che hanno percepito regolarmente almeno una mensilità riceveranno l’accredito nei giorni di lunedì 20 e martedì 21 ottobre.

Questi pagamenti avvengono in modo continuativo e non richiedono né ulteriori comunicazioni né aggiornamenti di domanda, a meno di variazioni ISEE o anagrafiche.

Tempistiche per le nuove domande

La tempistica è differente per chi ha inoltrato la domanda per la prima volta. In questi casi, l’erogazione della prima mensilità è prevista nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, una volta che l’INPS ha completato le verifiche ed emesso la disposizione di pagamento.

Guida informativa per i nuovi utenti

L’INPS ha introdotto una procedura di supporto per i nuovi beneficiari: subito dopo la registrazione della prima mensilità, l’Istituto invia automaticamente una video guida informativa. Questo strumento è utile per fornire ai cittadini tutte le istruzioni necessarie, in particolare su: