Una nave mercantile approdata nel porto di Pozzallo è stata sottoposta a fermo dalla Guardia Costiera dopo un’ispezione che ha portato all’accertamento di diverse irregolarità. La Capitaneria di Porto ha inoltre elevato una sanzione amministrativa da 10mila euro.

Secondo quanto comunicato dalla Guardia Costiera di Pozzallo, il controllo è stato eseguito nella giornata di ieri su una nave adibita al trasporto di merce alla rinfusa arrivata nello scalo marittimo cittadino.

Nel corso dell’attività ispettiva, il personale della Capitaneria di Porto avrebbe riscontrato irregolarità riconducibili alla normativa ambientale, antincendio e alla sicurezza del lavoro marittimo.

Le criticità accertate hanno determinato il fermo dell’unità navale, che resterà operativo fino al completo ripristino delle condizioni richieste e alla regolarizzazione delle anomalie rilevate durante l’ispezione.

Secondo quanto reso noto dalla Guardia Costiera, i controlli sono stati condotti da personale specializzato nell’ambito delle ordinarie verifiche previste per garantire il rispetto della normativa nazionale e internazionale sulla sicurezza della navigazione e sulla tutela ambientale.

La Capitaneria di Porto ha confermato che le attività di vigilanza proseguiranno anche nelle prossime settimane “al fine di garantire elevati standard di sicurezza nei porti e a bordo delle navi, nonché la piena tutela dell’ambiente marino e della collettività”.

La sanzione amministrativa elevata ammonta complessivamente a 10mila euro. Secondo quanto comunicato dalla Guardia Costiera di Pozzallo, quello disposto nelle ultime ore rappresenta il terzo provvedimento di fermo adottato dall’inizio dell’anno nel porto cittadino.

L’attività rientra nelle operazioni ordinarie di controllo svolte dalla Capitaneria di Porto per la verifica delle condizioni di sicurezza delle navi in transito nello scalo di Pozzallo e per il rispetto delle norme ambientali e marittime.

Al momento non risultano ulteriori comunicazioni ufficiali sulle tempistiche necessarie alla revoca del fermo dell’unità mercantile.