Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale ha previsto, per la stagione balneare, l’installazione lungo la spiaggia di docce che eroghino l’acqua dietro il pagamento di una tariffa simbolica a copertura parziale dei costi. Il funzionamento delle docce avviene tramite l’utilizzo di braccialetti e schede magnetiche RFID prepagate. Pertanto occorre individuare, tramite manifestazione di interesse, degli esercizi commerciali, ai quali verrà riconosciuta una provvigione pari al 5% del costo di vendita stabilito di ogni braccialetto o tessera magnetica venduta.
A seguito dell’adesione, verrà consegnato a ciascun esercente un quantitativo di 100 braccialetti o multipli, e 100 schede magnetiche in conto vendita.
Una volta esaurite, il commerciante farà richiesta al Settore V – Politiche Ambientali- Politiche Energetiche – Mobilità – Servizio 6, via Mario Spadola 56, del secondo lotto di braccialetti, previa consegna del ricavato della loro vendita.
A conclusione della stagione estiva verrà riconosciuto e liquidato a ciascun esercente l’aggio del 5% sul costo di vendita. Qualora i braccialetti dovessero rimanere invenduti dovranno essere restituiti al predetto Settore.
Sono legittimate alla rivendita, tutte le attività commerciali che alla data di presentazione dell’istanza svolgano attività d’impresa in forma individuale, familiare o in forma societaria, in possesso di Partita Iva e che abbiano sede operativa nel Comune di Ragusa.
Attivata la procedura per la rivendita dei dispositivi per le docce stagionali lungo il litorale di Ragusa. Coinvolti esercizi commerciali locali con manifestazione di interesse.
Requisiti per gli esercizi commerciali
Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutte le attività commerciali in possesso di Partita IVA che, alla data di presentazione dell’istanza, operino in forma individuale, familiare o societaria e abbiano sede operativa nel Comune di Ragusa, secondo quanto indicato nell’avviso.
Le domande devono essere presentate compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ragusa. La scadenza è fissata alle ore 12 del 5 giugno 2026.
Le istanze possono essere trasmesse tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it oppure consegnate a mano al Protocollo generale in Corso Italia 72.
La documentazione completa è disponibile sul sito del Comune di Ragusa.
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